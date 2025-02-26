news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 26 февраля 2025 09:34

«Казаньоргсинтез» предупредил, что скопление машин около завода и сирены – это учения

«Казаньоргсинтез» предупредил, что скопление машин около завода и сирены – это учения
Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтез»

Сегодня в Казани на территории завода «Казаньоргсинтеза» пройдут пожарно-тактические учения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе «Казаньоргсинтеза».

«Учения пройдут с привлечением подразделений экстренных служб. Из-за этого на территории промплощадки и рядом с ней может наблюдаться скопление автомобилей спецслужб с включенными сиренами и мигалками», –отметили в пресс-службе.

Жителей города просят сохранять спокойствие, это плановые мероприятия.

#казаньоргсинтез
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Редкоземельная дружба: что заявили Путин и Трамп в пользу сближения США и России

Редкоземельная дружба: что заявили Путин и Трамп в пользу сближения США и России

25 февраля 2025
В Татарстане стартовал набор на службу по контракту в Африканском корпусе

В Татарстане стартовал набор на службу по контракту в Африканском корпусе

25 февраля 2025