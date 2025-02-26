«Казаньоргсинтез» предупредил, что скопление машин около завода и сирены – это учения
Сегодня в Казани на территории завода «Казаньоргсинтеза» пройдут пожарно-тактические учения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе «Казаньоргсинтеза».
«Учения пройдут с привлечением подразделений экстренных служб. Из-за этого на территории промплощадки и рядом с ней может наблюдаться скопление автомобилей спецслужб с включенными сиренами и мигалками», –отметили в пресс-службе.
Жителей города просят сохранять спокойствие, это плановые мероприятия.