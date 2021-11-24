«Казаньоргсинтез» получил премию Правительства РФ за создание производства поликарбонатов

Представители «Казаньоргсинтеза» удостоились премии Правительства России в области науки и техники. Компания получила 2 млн рублей за создание экологически безопасного производства поликарбонатов.

Директор завода поликарбонатов «Казаньоргсинтеза» Андрей Пресняков рассказал, что существует две технологии получения материала: фосгенная и бесфосгенная. Первая из них опасна и для людей, и для окружающей среды из-за химического вещества — фосгена. Кроме того, при таком производстве образуется большое количество сточных вод. Вторая — полностью экологичная — применяется на заводе.

«В нашем производстве отсутствуют выбросы углекислого газа в атмосферу, кроме того все побочные продукты от производства остаются на предприятии для дальнейшего использования в работе», — пояснил Пресняков.

«Казаньоргсинтез» — единственный производитель поликарбонатов на территории России и стран СНГ, сообщил заместитель главного инженера компании Дамир Сафин. Он отметил, что продукция продается не только в нашей стране и на территории СНГ, но и в странах Европы.

«На сегодняшний день поликарбонат применяется во многих отраслях жизни людей. Наибольший спрос на нашу продукцию — в строительной и транспортной областях. Кроме того, поликарбонат широко применяется в сельском хозяйстве и при создании электротехники», — рассказал специалист.

Поликарбонат — это твердый бесцветный полимерный пластик, используемый в производстве в виде гранул. Он прочный, долговечный, легкий, оптически прозрачный, пластичный, морозостойкий, является хорошим диэлектриком.