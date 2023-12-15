«Казаньоргсинтез» получил национальную экопремию Вернадского за проекты экопросвещения

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Казаньоргсинтез» получил национальную экопремию имени В.И. Вернадского за проекты экологического просвещения. Предприятие победило в номинации «Просвещение как путь к устойчивому развитию».

КОС был номинирован на премию с серией проектов и мероприятий по экологическому просвещению. Например, в 2023 году предприятие дало старт программе экоуроков «Вторая жизнь пластика», которая была создана совместно с Центром экономии ресурсов. На занятии школьники узнали о важности осознанного отношения к окружающей среде, о переработке отходов и о раздельном сборе отходов. Приглашенной звездой первого урока стала популярная певица и блогер Милана Стар. Разработанная программа легла в основу экоуроков, которые сотрудники предприятия в течение года проводили в школах Казани.

Еще одной из инициатив стал экоспектакль «Вдруг на маленькой планете», который включен в постоянный репертуар Молодежного театра на Булаке. Он предназначен для детей младшего школьного возраста, его сюжет призван повысить экологическую грамотность, вовлечь детей в тему обращения с отходами и осознанного потребления. Кроме того, в декорациях спектакля используется дизайнерскую мебель из переработанного пластика от студии Eburet и казанской дизайн-мастерской Qullar, которую изготовили из отходов полистирола (именно из него делают одноразовую посуду).

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Кроме того, на территории предприятия регулярно проводятся экскурсии для всех желающих. Гости знакомятся с заводом и узнают, как здесь производится продукция. Программа была запущена осенью 2022 года. Первыми посетителями стали экоактивисты и представители экологических сообществ Казани и ее окрестностей. За год на предприятии побывали более 2 тыс. человек из самой Казани, других городов Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Казаньоргсинтез» также организует раздельный сбор пластика на играх ФК «Рубин» и ВК «КОС-Синтез». Прошлый осенний сезон ватерпольный клуб начал экологично. Помимо сбора пластика на площадке оказалась развернута мастерская ресайклинга. Для болельщиков устроили эковикторину. Главными призами стали кастомизированные спецовки предприятия.

Летом этого года СИБУР совместно с изданием Enter выпустил лимитированную апсайкл-коллекцию одежды и аксессуаров из вышедшей из обращения спецодежды «Казаньоргсинтеза». Цель проекта — показать, как мода в сочетании с этичным производством помогают сохранить природу.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Забота об экологии — значимая часть стратегии устойчивого развития СИБУРа. Экологическое просвещение, несомненно, важно для формирования экологической культуры. Формировать ее необходимо с раннего детства. Ведь именно экологическое мышление помогает нам осознавать, как наши действия влияют на окружающую среду, чувствовать ответственность за сегодняшний день, за будущее. Это и информирование, и образование, и вовлечение, и привлечение внимания к важным вопросам. Развивая экологическое мышление, мы делаем этот мир лучше», — пояснила эксперт корпоративных коммуникаций Алина Губайдуллина.

«Начинать нужно с себя. Важно, чтобы бережное отношение к природе, ко всему живому стало одним из базовых правил для каждого. Поэтому мы уделяем серьёзное внимание и экологическому просвещению своих коллег. В СИБУРе есть общий курс по устойчивому развитию, корпоративные программы. В апреле впервые состоялась неделя экологических знаний „Казаньоргсинтез“, где в течение семи дней прошли лектории, мастер-классы, форум на экологическую тематику. И на достигнутом останавливаться не собираемся!» — подчеркнула эксперт по экологии Анастасия Романенко.

Премия В. И. Вернадского была учреждена в 2003 году, а с 2013 года стала носить имя выдающегося естествоиспытателя в честь 150-летнего юбилея ученого. Цель конкурса — популяризация реализованных проектов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования в интересах устойчивого развития на основе идей академика В. И. Вернадского и целей в области устойчивого развития ООН. В 2023 году на конкурс было подано 374 проекта из 66 регионов России.