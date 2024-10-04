«Казаньоргсинтез» получил комплексное экологическое разрешение

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Волжско-Камское управление Росприроднадзора выдало комплексное экологическое разрешение (КЭР) «Казаньоргсинтезу». Документ подтверждает соответствие предприятия самым высоким требованиям экологической безопасности и использование им наилучших доступных технологий, которые минимизируют воздействие на окружающую среду.

Комплексное экологическое разрешение выдано на семь лет по результатам аудита технологических процессов. Оно охватывает обязательные нормативные требования по всем направлениям охраны окружающей среды: технологические нормативы, лимиты по воздействию на атмосферу, водные объекты, образование и размещение отходов, а также программу производственного экологического контроля.

«Получение комплексного экологического разрешения — это результат многолетней работы предприятия по снижению воздействия на окружающую среду за счет непрерывной модернизации производства. Документ стал подтверждением того, что наши технологии соответствуют самым строгим экологическим требованиям», — заметил Александр Жалюк, руководитель по экологии «Казаньоргсинтеза».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

С 2002 года на «Казаньоргсинтезе» выбросы на единицу продукции снизились на 43% благодаря обновлению 80% промышленных объектов. Внедрение инновационных решений позволит к 2026 году дополнительно снизить выбросы в атмосферу на 14%, уменьшить образование отходов на 17% и сократить водозабор из Волги на 10%.

За последние три года введены в эксплуатацию новая установка изопропилбензола и новые технологии синтеза этилена. Завершающаяся сейчас модернизация линии полимеризации полиэтилена, помимо прочего, сократит воздействие на атмосферу за счет возврата неотработанных газов в технологический процесс. Осуществляется строительство парогазовой установки, которая будет использовать газовые сдувки для производства энергии.

Плановая работа предприятия по модернизации производства, а также выведению из эксплуатации устаревшего оборудования и демонтажу неиспользуемых зданий вместе с реализацией инвестиционных проектов позволила значительно снизить средний возраст технологического оборудования — сегодня он составляет 15 лет. Данный показатель два года назад был на три-четыре года выше.

«Казаньоргсинтез» одним из первых крупных промышленных предприятий Татарстана получил комплексное экологическое разрешение. Ранее аналогичный документ был выдан «Нижнекамскнефтехиму». Предприятия СИБУРа в РТ подтверждают лидерство в использовании наилучших доступных технологий и соблюдении высоких экологических стандартов.