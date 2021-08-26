«Казаньоргсинтез» полностью восстановил штатную работу этиленового производства

Этиленовое производство «Казаньоргсинтеза» работает в штатном режиме, сообщили ИА «Татар-информ» на предприятии.

Производство было полностью восстановлено поздно вечером 25 августа. На предприятии также сказали, что инцидент никак не скажется на поставках продукции покупателям, и все обязательства компания выполнит в срок и в полном объеме.

Накануне утром на «Казаньоргсинтезе» произошла внеплановая остановка одного из компрессоров установки «Этилен-100» завода этилена.

На производстве штатно сработали автоматизированные системы промышленной безопасности и продукт – этан (сырье для производства) – был направлен на факел. В результате жители соседних с предприятием домов могли наблюдать дым над одним из факелов – таким образом сжигался газ этан, при его горении преимущественно выделяется водяной пар и углекислый газа (CO2). Дымление объясняется неполным сгоранием продукта.

Процесс является штатным для любого производственного предприятия, работающего на газовом сырье. Подача газа на факел и его сжигание в случае нештатных ситуаций — часть автоматизированной системы промышленной безопасности, которая позволяет предотвратить серьезные последствия при различных инцидентах.

Ранее сообщалось, что в выходные на «Казаньоргсинтезе» была приостановлена работа производств. Причиной стало пониженное напряжение в энергосистеме Татарстана из-за пожаров в Марий Эл. Сбой в энергоснабжении произошел 21 августа, штатная работа всех производств «Казаньорсгинтеза» была восстановлена в обед 22 августа.