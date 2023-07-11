«Казаньоргсинтез» подвел итоги экомониторинга во втором квартале 2023 года

Контроль за состоянием воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) «Казаньогсинтеза» с апреля по июнь 2023 года проводился силами санитарно-промышленной лаборатории предприятия. За это время на границе СЗЗ, а также за ее пределами было проведено 171 исследование. Во всех случаях превышения ПДК по контролируемым веществам не выявлены.

Замеры проводились ежедневно по графику, во время смены режима производства и при наступлении неблагоприятных метеоусловий.

Ежедневно состояние атмосферного воздуха контролируется с помощью мобильной экологической лаборатории. Отборы проходили в 12 точках города. Экологический срез атмосферного воздуха проводился по 19 ключевым показателям. Газоанализаторы экологического передвижного поста настроены на уровень предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе сероводорода, аммиака, оксидов азота, диоксида серы, углерода оксида, ароматических углеводородов и других химических веществ.

Кроме того, мобильная экологическая лаборатория предприятия отбирала пробы воздуха за пределами санитарно-защитной зоны «Казаньоргсинтеза» по обращениям и запросам жителей. За второй квартал текущего года специалисты провели 3 таких анализа. Результаты исследований передавались жителям, а также всем заинтересованным сторонам. По контролируемым веществам превышений не было выявлено. Вместе с тем, в 1 случае фиксировалось превышение по сероводороду, который не является соединением получаемым и участвующим в технологических процессах предприятия.

С июля предприятие начало публиковать результаты анализов в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

На официальном сайте «Казаньоргсинтеза» теперь есть раздел «Экомониторинг», где можно ознакомиться с информацией о контроле качества воздуха в районе предприятия и еженедельными результатами замеров. На странице приводятся средние показатели замеров атмосферного воздуха по контролируемым веществам за последний квартал и соотношение содержания веществ в воздухе относительно уровня предельно-допустимой концентрации (ПДК). Публикация данных экомониторинга на официальном сайте «Казаньоргсинтеза» – это еще один шаг, подтверждающий высокий уровень экологической открытости предприятия.