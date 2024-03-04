«Казаньоргсинтез» подтвердил, что водитель фургона насмерть задавил женщину

Сегодня на территории «Казаньоргсинтеза» произошла смертельная трагедия.

Водитель автофургона во время маневра в зоне отгрузки продукции совершил наезд на сотрудницу предприятия. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Казаньоргсинтеза», в настоящее время сотрудники компетентных органов вместе с профильными службами предприятия расследуют обстоятельства случившегося.

«Казаньоргсинтез» приносит искренние соболезнования близким и родным коллеги. Семье погибшей женщины окажут материальную помощь и поддержку.