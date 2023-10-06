«Казаньоргсинтез» поделился с госслужащими Татарстана опытом работы с персоналом

Руководители аппаратов советов районов Татарстана побывали на «Казаньоргсинтезе», где ознакомились с лучшими практиками в области работы с персоналом и улучшений условий труда. Гости посетили промплощадку и встретились с руководством предприятия в рамках образовательной программы Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета (ВШГМУ КФУ). Программа реализуется по заказу администрации Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

До начала экскурсии на предприятии гости прошли инструктаж по безопасности и ознакомились с информацией о работе предприятия. Участникам программы рассказали о том, что, будучи драйвером развития экономики республики и отрасли, «Казаньоргсинтез» по итогам 2022 года направил в региональный бюджет 8,8 млрд рублей налогов. Более 30% продукции предприятия перерабатывается в Татарстане. Благодаря деятельности предприятия создано 25 тысяч рабочих мест в смежных отраслях.

Первой точкой экскурсии стал цех готовой продукции завода поликарбонатов. Здесь гости узнали о процессе производства полимеров, поставках продукции. Как рассказал руководитель по экологии «Казаньоргсинтеза» Ильнар Мухаметшин, один из главных принципов работы компании – это бережное отношение к окружающей среде. Так, к примеру, удельные выбросы предприятия за 15 лет снизились на 43%. За состоянием атмосферного воздуха в ежедневном режиме ведется экомониторинг.

Основная часть экскурсии по «Казаньоргсинтезу» была посвящена теме улучшения условий труда сотрудников. Так, на предприятии отремонтированы и переоборудованы столовые, одну из которых посетили руководители аппаратов. В столовых обновили систему питания и полностью пересмотрели меню – теперь оно более сбалансировано. Сотрудникам доступен бесплатный салат-бар с овощами и фруктами. Средний чек при этом остался на прежнем уровне и составляет порядка 180 рублей.

Гости также посетили один из двух новых центров здоровья, где им рассказали о новой системе медицинского обслуживания сотрудников. В центрах работники предприятия в круглосуточном режиме могут получить консультации врача и пройти процедуры без отрыва от производства. В центрах работают процедурные и физиотерапевтические кабинеты, где можно пройти лечебные или восстановительные процедуры.

Экскурсантам сообщили и об обновлении автобусного парка. Теперь сотрудников предприятия на работу и обратно доставляют 17 новых экологичных автобусов на метане, которые рассчитаны только на сидячие места. Еще одним направлением работы в области улучшений условий труда стали более современная и безопасная спецодежда, изменение подхода по уходу за территорией, изменение принципов работы парковок.

В завершение визита руководители аппаратов встретились с директором по организационному развитию «Казаньоргсинтеза» Юлией Меречиной. Она рассказала об опыте предприятия в сфере коммуникаций и взаимодействия с персоналом.

«В 2022 году, как вы знаете, у нас произошли большие изменения на предприятии. Первое с чего мы начали — это, конечно, коммуникация с нашими людьми. Мы внедрили такую вещь, как линейные обходы. Это когда команда руководителей приходит на завод и спрашивает, что беспокоит сотрудников, что не нравится. Раз в квартал проходят форумы, на которых сотрудникам рассказывают обо всех изменениях, происходящих на предприятии. На этом же мероприятии они могут обратиться к генеральному директору. В центре любой компании стоят люди. Поэтому важно их слушать, понимать, что им нужно, какие у них есть запросы», — рассказала Юлия Меречина.

Она привела ряд вопросов, озвученных коллективом на таких форумах. Так, сотрудники, работающие в сменном режиме, попросили пересмотреть график работы — сделать из восьмичасового дня одиннадцатичасовой. «Руководство такое предложение приняло, теперь у сменного персонала КОСа более удобный график», – резюмировала Меречина.

Слушателей ВШГМУ КФУ интересовали вопросы мотивации и средней заработной платы. Юлия Меречина сообщила, что с прошлого года средняя зарплата на предприятии выросла на 30%. При этом помимо финансового вознаграждения сотрудников мотивируют карьерным развитием. Люди на «Казаньоргсинтезе», как и на других предприятиях СИБУРа растут с рядовых позиций. С подрядчика или слесаря, по словам директора по организационному развитию, можно дорасти до руководителя. С 2022 года более 80% сотрудников «Казаньоргсинтеза» получили повышения.

Гости предприятия поблагодарили сотрудников «Казаньоргсинтеза» за экскурсию, диалог и ответы на заданные вопросы, а также поделились мнением о мероприятии.

«Очень приятно удивлены. Многим далеко до того, что нам сегодня показали. Работники тут на первом месте. Мне кажется, тут стерта грань между руководителем и рядовым сотрудником. Я в большом восторге», — рассказала руководитель аппарата Совета Альметьевского района Роза Афлятунова.

«Нам было важно показать руководителям, аппаратным работникам то, как работают с персоналом в иных сферах, не только на госслужбе. Опыт общения КОС с обществом и иными организациями очень ценен. Нам, управленцам, крайне необходимо быть в диалоге друг с другом и делиться идеями и опытом работы в любой сфере. Потому что в каждой организации важен человек и команда – и мы должны учиться лучшим практикам, чтобы развивать свои команды и организации», – отметила заместитель директора ВШГМУ КФУ Светлана Хамитова.

Фото предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»