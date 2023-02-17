«Казаньоргсинтез» планирует вложить в развитие производств до 2028 года 70 млрд рублей

Общая сумма планируемых инвестиций «Казаньоргсинтеза» на 2023-2027 годы составляет 70 млрд рублей, сообщил сегодня генеральный директор предприятия Айрат Сафин на коллегии министерства экономики Татарстана.

По его словам, на финальной стадии находится модернизация завода поликарбонатов, цехов завода «Этилен» для возможности переработки пропанового сырья, реконструкция производства изопропилбензола. Также идет реконструкция реактора «В» завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления и строительство парогазовой установки ПГУ-250.

Сафин также сказал, что с включением предприятия в группу СИБУР заводы получили дополнительное сырье – сжиженные углеводородные газы. За счет этого производство в прошлом году выросло на 6%, выпущено более 1 млн тонн продукции.

«Вместе с тем, есть потенциал по росту переработки этановой фракции, которая поставляется с завода «Газпрома» в Оренбурге по этанопроводу «Газпром трансгаз Казань». У нас есть возможности увеличить переработку данного вида сырья на 40% в случае, если будет построен новый этановый блок на Оренбургском гелиевом заводе мощностью до 350 тысяч тонн. Для нас это потенциальная точка роста», – заявил Сафин.

Он попросил Раиса Татарстана Рустама Минниханова, присутствовавшего на коллегии, поддержать проект увеличения мощности производства этана в Оренбурге и его транспортировки в республику.

Сафин также сообщил, что 2022 год «стал исторически максимальным для предприятия по получению чистой прибыли». Однако ее размер он не назвал.

За предыдущие годы самый большой объем прибыли предприятие получило по итогам 2021 года, она составляла 24,9 млрд рублей.

«Казаньоргсинтез» – один из крупнейших отечественных производителей полиэтилена, единственный российский производитель поликарбонатов.