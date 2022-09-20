«Казаньоргсинтез» остановит производство до середины октября на плановый ремонт

Компания «Казаньоргсинтез» начала плановый ремонт на предприятии с остановкой производства, сообщила пресс-служба предприятия.

Как уточнили на предприятии, плановый ремонт планируется провести на этиленовом комплексе и этиленпотребляющих производствах, в том числе производствах полиэтилена высокой и низкой плотности.

«Ремонт обусловлен регулярными регламентными работами, а также работами по техническому перевооружению предприятия и подготовкой к реализации инвестиционных проектов по увеличению мощностей производств этилена и полиэтилена высокой плотности до 660 тыс. тонн в год», – уточнили в «Казаньоргсинтезе».

Пуск технологической цепочки после завершения ремонтных работ планируется во второй декаде октября.

В период ремонта планируется провести подготовительные работы для дальнейшего расширения производства: в этом году «Казаньоргсинтез» реализует проекты технического перевооружения, а также инвестиционные проекты по увеличению мощностей. Кроме того, будет повышена надежность и эффективность работы технологического оборудования.

Работы будут проведены на ключевом технологическом оборудовании, в том числе планируется замена ряда агрегатов. В остановочном ремонте будут задействованы около 2,2 тыс. специалистов, включая более 550 сотрудников подрядных организаций. Также к работам привлечены специалисты по проведению экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования, сотрудники предприятий СИБУРа из других городов.

«В период ремонта эпизодически в течение нескольких дней может наблюдаться повышенная интенсивность горения на факелах, что связано с текущим процессом подготовки к ремонту технологического оборудования. За состоянием атмосферного воздуха и недопущением превышения установленных норм ведется постоянный контроль автоматическими постами в городе и на границе санитарно-защитной зоны», – отметили на предприятии.

«Казаньоргсинтез» – один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбоната в России. Входит в состав СИБУРа.