«Казаньоргсинтез» наращивает производство полиэтилена за счет экологичных технологий

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Проект по модернизации реактора «B» на предприятии «Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР) перешел в стадию пусконаладки.

На объекте завершены строительно-монтажные работы, установлено более 700 единиц технологического оборудования. Сейчас здесь проводятся функциональные испытания и дополнительные испытания на герметичность. Общий прогресс по пусконаладочным работам превышает 80%.

При модернизации реактора «В» (технологической линии полимеризации), как и на других проектах реконструкции «Казаньоргсинтеза», были выбраны решения, предполагающие минимизацию воздействия на окружающую среду. Несмотря на трехкратный рост мощности, она не должна привести к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Производство порошка полиэтилена предусматривает сдувки неотработанных газов, которые сейчас сжигаются на факеле. Благодаря использованию криогенной технологии EGR 3 (Exhaust Gas Recirculation) в системе рекуперации реактора неотработанные газы будут возвращаться в технологический процесс. Это позволит снизить выбросы в атмосферу продуктов сжигания углеводородных газов на факельной установке.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Согласно оценкам воздействия на окружающую среду, модернизация узла рекуперации позволит возвращать в техпроцесс более 8 тыс. тонн углеводородных газов.

Ранее подобную модернизацию прошли узлы рекуперации двух других реакторов «Казаньоргсинтеза» — «А» и «С», увеличив производительность до 440 тыс. тонн в год. Обновление узла рекуперации сдувочных газов реактора «В» завершит реконструкцию единой системы рекуперации всех трех реакторов предприятия.

Реконструкция технологической линии полимеризации (реактор «В») производства полиэтиленов стартовала в 2023 году. В ходе нее была осуществлена модернизация реактора, заменена продувочная емкость на более технологичную, смонтирована новая факельная система и система транспортировки и подачи катализаторов.

После выхода на плановую мощность максимальная производительность выпуска обновленного реактора увеличится с 70 тыс. до 220 тыс. тонн в год, совокупный рост объема выпуска продукции предприятия возрастет на 20%.

Всего за последние 20 лет было модернизировано свыше 80% основных мощностей и инфраструктурных объектов «Казаньоргсинтеза». Удельные выбросы предприятия в пересчете на тонну продукции снизились на 43%.