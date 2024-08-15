«Казаньоргсинтез» направит на реконструкцию производственных помещений 8,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Сотрудники трех производств «Казаньоргсинтеза» переехали в первый административно-бытовой комплекс нового типа. Модернизация была проведена в рамках реализуемой на предприятии масштабной программы по улучшению условий труда сотрудников. Первыми новый комплекс посетили помощник Раиса Татарстана Ренат Галиев, заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко и член правления СИБУРа — исполнительный директор и председатель совета директоров «Казаньоргсинтеза» Павел Ляхович.

«Корпус 435 спроектирован с учетом современных принципов организации рабочих процессов: повышения комфортности и улучшения безопасности сотрудников, повышения уровня цифровизации и автоматизации. Реконструкция обеспечивает перемещение по производственной территории только в спецодежде, сокращает количество эксплуатируемых объектов, улучшает обмен компетенциями за счет оптимизации логистики, обеспечивает гибкость и оперативность управления технологическим процессом за счет объединения смежных функций в едином и открытом рабочем пространстве. В конечном итоге растет производительность всего предприятия», — заметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

«СИБУР сохраняет постоянный фокус на улучшение условий труда сотрудников и создание безопасной и комфортной рабочей среды. Совокупный объем инвестиций на реконструкцию санитарных и административных корпусов „Нижнекамскнефтехима“ и „Казаньоргсинтеза“ составит 22,2 млрд рублей, благоустройство прилегающих территорий — 3,7 млрд. В августе 2024 было открыто два новых корпуса — по одному в Казани и Нижнекамске. Ранее реализован базовый этап программы по улучшению труда сотрудников как на „Нижнекамскнефтехиме“, так и на „Казаньоргсинтезе“. Он включает в себя обновление автобусного парка, открытие комфортных столовых со сбалансированным питанием, новый формат медицинского обслуживания, спецодежду, вывод на аутсорсинг уборки помещений и территорий. Общий объем инвестиций — 5,5 млрд рублей», — отметил в свою очередь глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Не бывает эффективного производства без удовлетворенных сотрудников. Поэтому без улучшения условий труда, улучшения микроклимата невозможно давать тот результат, который запрашивает руководство. Радует понимание менеджментом того, что работа над персоналом стоит таких же усилий, как и работа непосредственно над производством. Абсолютно очевидно, что укрепление корпоративной культуры на сегодняшний день является залогом успеха. Потому что это битва за человеческий капитал. Именно СИБУР, именно „Казаньоргсинтез“ на сегодняшний день являются, на мой взгляд, одними из лидеров в Республике Татарстан с точки зрения правильной работы с человеческим капиталом. Сегодняшнее мероприятие лишнее тому подтверждение», — поделился оценкой происходящих изменений глава Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

В трехэтажном здании разместили современные раздевалки, душевые и комнаты отдыха для рабочих. Линейный персонал расположился в открытом офисном пространстве. Мощность санитарно-бытовой части здания выросла в пять раз за счет разделения потоков и правильной организации пространства. Рядом с корпусом оборудована просторная парковка на 180 машино-мест, обновлены подъездные пути и остановки для корпоративных автобусов.

Открытие нового административно-бытового комплекса стало еще одним шагом по повышению производительности предприятия: с помощью реконструкции удалось сократить число используемых зданий, оптимизировать логистику на территории предприятия и обеспечить безопасное перемещение сотрудников сразу в спецодежде.

На обновление корпуса 435 и прилегающей территории было выделено 818 млн рублей. Общий объем инвестиций в программу реконструкции составляет 8,5 млрд рублей. Работы по обновлению здания и прилегающей территории выполнили подрядчики из Татарстана. Благоустройство прилегающей территории на площади 20 тыс. кв. метров подрядчик выполнил из сырья СИБУРа.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В ходе реконструкции корпуса 435, как и в других объектах делового квартала «Казаньоргсинтеза», было использовано большое количество строительных материалов. Полимерные материалы отличаются не только высоким качеством, но и длительным сроком эксплуатации. В отделке пола использованы линолеум и керамогранит, срок эксплуатации которых составляет около 30 лет, основные проходные места обшиты HPL-панелями, чей срок службы в зависимости от эксплуатации достигает 20 лет. Срок эксплуатации инженерных коммуникаций и сетей здания превышает 20 лет.

В проекте также были применены синтетические материалы, в том числе вторичные пластики и лом от демонтажа зданий, и принципы экономики замкнутого цикла. В здании реализован ряд умных и экологичных решений: установлены солнечные батареи, две станции зарядки для электромобилей на парковке. Остановочные площадки у корпуса оснащены инфракрасным обогревом, чтобы в холодное время года люди не мерзли в ожидании вахтового автобуса.

Тренд на экологичные решения поддержан «умными» душевыми с автоматическим ограничением подачи воды для осознанного водопотребления и бережного отношения к окружающей среде.

Внутри корпуса установлен аппарат ЭСМО для организации электронного медосвидетельствования сотрудников предприятия. Вскоре эта процедура станет привычной для всех сотрудников: более 100 подобных устройств появится по всему заводу.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Функционал здания расширен рядом опций, которые дополняют программу улучшения условий труда. Здесь впервые на «Казаньоргсинтезе» создана комната для психологической разгрузки сотрудников. Помещение оборудовано массажным креслом и капсулой для сна.

Новый административно-бытовой корпус стал частью единого пространства делового квартала, формируемого на территории предприятия. Здания внутри делового квартала будут связаны между собой дорожной-транспортной инфраструктурой и общественными пространствами, создающими комфортные условия для отдыха сотрудников, встреч с коллегами и друзьями. Для этого здесь планируется создать скверы, парки, сады.

Ранее на территории «Казаньоргсинтеза» было реконструировано здание бывшего заводоуправления. Обновленный корпус был открыт 11 марта 2024 года, сейчас в нем размещаются около 700 сотрудников центра экспертной поддержки бизнеса СИБУРа. Всего на предприятии предполагается обновление 11 корпусов.

«Открытие нового АБК стало еще одним этапом системной программы по улучшению условий труда сотрудников „Казаньоргсинтеза“. В отличие от корпуса 1030, модернизированного ранее, здесь разместился производственный персонал предприятия. Нам было важно создать комфортную среду для рабочих по всем стандартам СИБУРа», — пояснил руководитель группы проектов проектного офиса реконструкции инфраструктурных объектов «Казаньоргсинтеза» Максим Кондаков.