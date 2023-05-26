Казаньоргсинтез направит на дивиденды за 2022 год 16 млрд рублей, НКНХ – 2,7 млрд рублей

Советы директоров компаний «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» (входят в СИБУР) сегодня определились с рекомендациями по выплате дивидендов за 2022 год, сообщила пресс-служба холдинга.

Акционерам «Казаньоргсинтеза» рекомендовано выплатить суммарно 16,2 млрд рублей или 9,1 рубля на акцию.

Владельцам акций «Нижнекамскнефтехима» предлагается перечислить 2,7 млрд рублей – 1,49 рубля на акцию. Рекомендация «учитывает стратегические приоритеты компании и принятые обязательства по реализации инвестиционных проектов, а также способствует сохранению финансовой гибкости в случае ухудшения рыночной конъюнктуры».

Выручка «Казаньоргсинтеза» в 2022 году выросла на 8,5%, объемы производства – на 6%, превысив 1 млн тонн продукции.

Выручка и объемы производства «Нижнекамскнефтехима» по результатам 2022 года остались на уровне сопоставимом с 2021 годом, отметила пресс-служба СИБУРа.

«Нижнекамскнефтехим» – один из крупнейших мировых производителей синтетических каучуков, также производит пластики. «Казаньоргсинтез» выпускает полиэтилен высокой и низкой плотности, единственный отечественный производитель сэвилена, поликарбонатов и бисфенола А.