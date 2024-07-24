«Казаньоргсинтез» намерен вдвое сократить число плановых остановочных ремонтов

«Казаньоргсинтез» планирует вдвое сократить число плановых остановочных ремонтов, что позволит снизить простои и затраты на проведение ремонтов, а также нарастить выпуск продукции.

Сейчас предприятие приступило к плановому остановочному ремонту, в ходе которого будут выполнены работы, связанные с переходом на увеличенный межремонтный интервал. В рамках первого этапа сотрудники проведут регламентные работы на заводе поликарбонатов. На данном этапе будут задействованы до 1,2 тыс. человек, отремонтируют более чем 2,5 тыс. единиц оборудования.

К слову, в 2022 году завод уже перешел на увеличенный 2-летний межремонтный интервал. Следующий остановочный ремонт теперь планируется провести только в 2028 году.

«Переход заводов на увеличенный межремонтный интервал — ключевая стратегическая инициатива „Казаньоргсинтеза“, которая повысит надежность предприятия. В инвестиционной части программы мы реализуем значительные капитальные вложения для модернизации оборудования. В организационной — меняем стратегию обслуживания оборудования, создаем необходимый резерв запасных частей, поддерживаем стабильную работу общезаводского хозяйства», — рассказал руководитель проектного офиса «Переход на увеличенный межремонтный интервал» Рафаэль Шарифуллин.

Первый этап остановочных ремонтов на предприятии завершится во второй половине августа, второй запланирован на сентябрь — октябрь, в нем будут задействованы заводы пиролиза и полиэтилена, а также энергопроизводство.