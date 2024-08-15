Казаньоргсинтез намерен увеличить выпуск полиэтилена на 20%

В ходе состоявшегося совета директоров предприятия «Казаньоргсинтез» сообщил о статусе реализации основных инвестиционных проектов.

Проект по реконструкции технологической линии полимеризации (реактор «В») производства полиэтиленов находится на стадии завершения.

Общий прогресс по пусконаладочным работам на проекте превышает 98%. После выхода на плановые показатели реактор «В» обеспечит рост выпуска полиэтилена на 20% – до 660 тыс. тонн в год. Сырьем для реактора Б и прорабатываемых инвестпроектов на предприятии будет выступать этилен комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». На нем происходят пуско-наладочные работы ключевого оборудования.

Реализуется проект строительства ПГУ-250. Прогресс реализации составляет более 75%. На площадку поставлено 100% основного технологического оборудования. Завершение проекта позволит обеспечить предприятие собственной энергогенерацией.