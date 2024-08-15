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Казаньоргсинтез намерен увеличить выпуск полиэтилена на 20%
В ходе состоявшегося совета директоров предприятия «Казаньоргсинтез» сообщил о статусе реализации основных инвестиционных проектов.
Проект по реконструкции технологической линии полимеризации (реактор «В») производства полиэтиленов находится на стадии завершения.
Общий прогресс по пусконаладочным работам на проекте превышает 98%. После выхода на плановые показатели реактор «В» обеспечит рост выпуска полиэтилена на 20% – до 660 тыс. тонн в год. Сырьем для реактора Б и прорабатываемых инвестпроектов на предприятии будет выступать этилен комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». На нем происходят пуско-наладочные работы ключевого оборудования.
Реализуется проект строительства ПГУ-250. Прогресс реализации составляет более 75%. На площадку поставлено 100% основного технологического оборудования. Завершение проекта позволит обеспечить предприятие собственной энергогенерацией.
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