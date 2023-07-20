«Казаньоргсинтез» наградил создателя лучшей концепции оформления высотных объектов

Фото предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

На очередном заседании Общественного совета «Казаньоргсинтез» наградили победителя конкурса на лучшую концепцию оформления высотных объектов. Им стал Эдуард Жирнов. Автор предложил оформить ресиверы в виде химических колб.

За победу Эдуард получил денежный приз — 60 тысяч рублей, а также возможность в будущем принять участие в креативных программах предприятия.

автор проекта Эдуард Жирнов

Фото предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Эдуард Жирнов, победитель конкурса:

«3D-моделированием я увлекаюсь в свободное от работы время. Заинтересовался им еще в детстве, когда в широких массах появились первые приставки и компьютеры. А первые шаги решился сделать уже будучи взрослым человеком.

О конкурсе СИБУРа узнал из соцсетей, сразу перешел по ссылке на сайт КОС, изучил условия и начал работать. Идея пришла моментально, поэтому и концепцию нарисовал быстро — видел конечный результат. Оргсинтез всегда ассоциировался у меня с химией, поэтому решил, что колбы с реактивами подойдут как нельзя кстати. В целом впечатления от посещения КОС остались положительные. Виден огромный масштаб вложений в производство, развитие и безопасность как сотрудников предприятия, так и местных жителей».

Фото предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Напомним, что проработка креативной концепции на оформление высотных объектов «Казаньоргсинтез» — четырех ресиверов сжатого воздуха и закрытого факела бездымного типа на заводе поликарбонатов, началась еще в мае-июне. Тогда же был объявлен открытый конкурс с призовым фондом в 150 тысяч рублей.

Всего было получено 16 работ различной направленности от жителей разных городов Татарстана и других регионов России. Конкурсная комиссия с участием городских экспертов, сотрудников предприятия, а также членов Общественного совета КОСа отобрала четыре самые оригинальные концепции. Все победители также получили денежные призы.

Фото предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Второе место заняли работы Евгении Татусовой на тему защиты окружающей среды и Георгия Будагядца с разноцветными полосами. Каждый из них получит 35 тысяч рублей. На третье место попала работа Романа Аршина с многообразием флоры и фауны Татарстана. В награду он получит 20 тысяч рублей.

Финальной же композицией, которую было решено изобразить на ресиверах, стал букет тюльпанов. Он считается национальным татарским символом пробуждения, возрождения и обновления.