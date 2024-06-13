«Казаньоргсинтез» начал выпускать полиэтилен для систем орошения

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР) начнет выпускать новую разновидность полиэтилена высокой плотности для производства трубок и лент капельного орошения. Об этом просили российские аграрии, рассказал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» на заседании общественного совета предприятия.

Сейчас в России практикуется два вида мелиорации — дождевание и капельный полив. Дождевание представляет собой разбрызгивание воды над растениями с помощью дождевальных установок или машин. При капельном поливе вода подается напрямую в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми порциями с помощью дозаторов-капельниц.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Сейчас в РФ капельный полив активно набирает популярность. За несколько лет площадь сельскохозяйственных угодий с применением этого метода орошения выросла в три раза. Фермеры выбирают капельный полив за возможность сократить потребление воды на 30–70% и удобрений до 50% по сравнению с дождеванием. Капельный полив увеличивает объем урожая в зависимости от вида культуры в среднем в полтора раза и уменьшает сроки созревания культур на 10–15 дней. В отличие от дождевания, капельное орошение позволяет полить 100% поля, что обеспечивает однородность продукции. Кроме того, этот метод исключает травмирование цветков, ожоги на листьях, а также сводит к минимуму появление сорняков.

В Татарстане наиболее эффективно применение капельного полива при выращивании ягод. «Удобрения и капельный полив позволили нам повысить урожайность в десять раз, — отметил владелец регионального бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков. — Сейчас мы собираем около 30 тонн клубники с одного гектара, а без мелиорации урожайность была бы 3-4 тонны. Капельный полив позволяет нам беречь воду, а значит, мы экономим расходы на содержание своих полей».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Российские производители систем капельного полива отмечают рост спроса на свою продукцию. При этом с рынка постепенно уходят капельные ленты и трубки иностранного производства, их заменяют отечественные аналоги. Качество российских систем постоянно повышается, поставки стабильны, а цена ниже зарубежных аналогов. «Казаньоргсинтез» поддерживает этот тренд на импортозамещение.

Завод по производству полимерных труб «Техстрой» готовится использовать сырье «Казаньоргсинтеза». «Мы уже слышали про эту марку, и готовы рассмотреть ее применение. Наш завод в мае приступил к монтажным работам по установке линии капельного орошения, к началу лета мы получим первую партию <...> трубок капельного орошения <...>», — пояснили на предприятии.

СИБУР выпускает полиэтилен для ключевых отраслей. Это упаковка, медицина, транспорт, трубопроводы и инфраструктура, агропромышленный комплекс, товары народного потребления, ЖКХ, химическая промышленность и нефтегазодобыча.