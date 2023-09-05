«Казаньоргсинтез» к 2026 году дополнительно повысит экологичность производства

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Казаньоргсинтез» к 2026 году дополнительно снизит воздействие на атмосферу на 14%, забор воды — на 10% и массу отходов — на 17%.

Повышение экологичности производственного процесса — одно из приоритетных направлений деятельности «Казаньоргсинтеза». В рамках реализации плана развития предприятия на 2021–2026 годы предприятие дополнительно снизит воздействие на окружающую среду за счет модернизации производственных мощностей и внедрения отдельных технических решений.

Воздействие предприятия на атмосферу сократится на 14%. Повлияет на это уже запущенная в эксплуатацию установка изопропилбензола, снижение выбросов при синтезе этилена за счет применения новых конструкций печей пиролиза и типов пламенных горелок, а также снижение сжигания продуктов в процессе синтеза полиэтиленов при модернизации реактора B производства полиэтиленов.

Кроме того, за счет реализации раздельного сбора отходов предприятие сократит на 17% массу отходов, направляемых на размещение.

Объем забора воды в Волге дополнительно сократится на 10%. Это станет возможным благодаря большему вовлечению очищенных на станции микрофильтрации ливневых стоков в водооборотный цикл, а также другим техническим решениям.

Модернизация для достижения устойчивых экологических эффектов и снижения воздействия на окружающую среду на предприятии проводится на постоянной основе. Благодаря таким проектам объем выбросов в пересчете на тонну продукции за двадцать лет снизился на 43%, а модернизацию провели на 80% промышленных объектов.