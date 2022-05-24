Казаньоргсинтез и НКНХ планируют ограничить вознаграждения совету директоров и правлению

Советы директоров «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» предложили ограничить вознаграждения за участие в руководящих и контролирующих органах предприятия, следует из информации компании.

Размер вознаграждения членов советов директоров в обеих компаниях устанавливается по решению общего собрания акционеров.

В этом году акционерам «Казаньоргсинтеза» рекомендовано на годовом собрании установить общий размер вознаграждения и компенсаций членам совета директоров, комитетов совета директоров, ревизионной комиссии и исполнительной дирекции в размере не более 11 млн рублей. Для «Нижнекамскнефтехима» сумма больше – 25 млн рублей.

«Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» не публикуют отчеты после того, как вошли в состав холдинга «СИБУР». Таким образом, сколько сейчас составляют вознаграждения в компаниях неизвестно.

В 2020 году объем вознаграждений совету директоров «Казаньоргсинтеза» составил 21,5 млн рублей. Исполнительной дирекции было перечислено 82,2 млн рублей, однако учитывались вознаграждения и заработная плата. Вознаграждение за участие в ревизионной комиссии составляло около 3 млн рублей.

Члены совета директоров «Нижнекамскнефтехима» (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды вознаграждений) в 2020 году получили почти 73 млн рублей, коллегиальный орган – 140,2 млн рублей в общей сложности, а вознаграждение за участие в ревизионной комиссии составляло 8,7 млн рублей.

Советы директоров также решили признать утратившими силу положения о принципах и критериях вознаграждения членов руководящих и контролирующих органов.

Годовое собрание «Казаньоргсинтеза» пройдет 30 июня, «Нижнекамскнефтехима» – 29 июня в заочной форме.

Акционерам предложат утвердить ключевые документы, регламентирующие деятельность предприятия, в новой редакции, в том числе устав, положение о собрании акционеров, совете директоров, ревизионной комиссии и правлении.