«Казаньоргсинтез» демонтирует первую установку пиролиза

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В будущем, 2026 году «Казаньоргсинтез» (входит в группу компаний СИБУР) собирается демонтировать свою старейшую установку пиролиза – производство этилена-40 (Э-40) – в целях снижения воздействия на окружающую среду и повышения эффективности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Совокупный экологический эффект, согласно подсчетам специалистов КОСа, составит 5%, а экономический – несколько сот миллионов рублей в год. Проект демонтажа был представлен на очередном заседании совета директоров предприятия.

Установка ЭП-40 была запущена на «Казаньоргсинтезе» в 1964 году. Ее проектная мощность равнялась 62,4 тыс. тонн этилена в год. К 2019 году фактическая мощность снизилась на 40%, до 38,0 тыс. тонн в год. Себестоимость производства этилена в 1,5 раза превышала лучший показатель на КОСе.

Из-за низкой эффективности и использования устаревшего оборудования в конце 2024 года производство было остановлено, руководство предприятия приняло решение о его демонтаже. Фактическая текущая мощность Э-40 замещена этиленом с комплекса ЭП-600, который пока работает в режиме пусконаладочных работ. Для увеличения прокачки этилена в 2,5 раза, до полумиллиона тонн в год, СИБУР начал строить новую ветку этиленопровода между «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом».

В текущем, 2025 году разрабатывается проект демонтажа Э-40. Занимается этим казанская инжиниринговая компания «Химпромпроект». Собственно демонтаж должен быть произведен в следующем году. В общей сложности предстоит разобрать 22 объекта на площади 53 тыс. кв. метров.

«Снижение воздействия на окружающую среду на 5% – это весомый и измеримый результат, который станет прямым следствием демонтажа установки Э-40. Это яркий пример ответственного подхода бизнеса к экологическим обязательствам. Проект позволит не только добиться значительного экологического эффекта, но и высвободить существенные ресурсы за счет снижения эксплуатационных затрат», – заявил вице-премьер – министр экономики РТ, член совета директоров «Казаньоргсинтеза» Мидхат Шагиахметов.

«Сегодня средний возраст промышленных установок предприятия не превышает 15 лет. Такой показатель – это результат непрерывной модернизации за счет создания новых экологичных производств и демонтажа неиспользуемых сооружений», – добавил он.

Программа по демонтажу неиспользуемых сооружений, технологических объектов и трубопроводов на территории предприятия нацелена на снижение воздействия на окружающую среду, повышение экономической эффективности за счет снижения затрат на эксплуатацию, а также повышение промышленной безопасности.

Она предполагает снос конструкций и элементов оборудования, которые ранее были выведены из производственного процесса и не использовались на протяжении нескольких лет. За 2024-2025 годы демонтировано 19 неиспользуемых зданий и сооружений. Общая освобожденная площадь составила 10,2 тыс. кв. метров, что примерно равно полутора футбольным полям. С помощью полученного вторичного щебня благоустроено 10,6 тыс. кв. метров территории предприятия.