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«Казаньоргсинтез» делится результатами мониторинга за квартал
«Казаньоргсинтез» разделяет принципы экологической открытости и регулярно публикует информацию о состоянии атмосферного воздуха в окрестностях предприятия.
Контроль за состоянием воздуха на границе санитарно-защитной зоны «Казаньоргсинтеза» с июля по сентябрь 2024 года обеспечивала аккредитованная лаборатория предприятия. Мониторинг был организован с помощью мобильной экологической лаборатории. За это время было проведено 3656 анализов по 11 показателям, превышений предельно допустимых концентраций по контролирующим веществам не выявлено.
Перечень замеряемых веществ и уровень их предельной концентрации определяется контролирующими государственными органами. Результаты мониторинга публикуются на сайте предприятия в разделе «Экомониторинг», а также в официальном сообществе «Казаньоргсинтеза» в социальной сети «ВКонтакте».
Повышение экологичности производственного процесса — одно из приоритетных направлений деятельности «Казаньоргсинтеза». В июне 2024 года при реконструкции технологической линии полимеризации (реактор «В») были применены решения, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Модернизация узла рекуперации реактора В позволит возвращать в техпроцесс более 8 тыс. тонн углеводородных газов, что позволит снизить выбросы в атмосферу продуктов сжигания на факельной установке.
Всего за последние 20 лет было модернизировано свыше 80% основных мощностей и инфраструктурных объектов «Казаньоргсинтеза». Удельные выбросы предприятия в пересчете на тонну продукции снизились на 43%. Постоянная работа по обновлению оборудования также позволила снизить средний возраст технологических объектов до 15 лет, что способствует повышению их экологической безопасности.
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