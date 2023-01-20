Казаньоргсинтез будет передавать данные о качестве воздуха Минэкологии Татарстана

«Казаньоргсинтез» подписал соглашение о взаимодействии с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Ведомство будет получать данные мониторинга о показателях качества воздуха со стационарного поста контроля, организованного предприятием.

«Казаньоргсинтез» планирует установить дополнительный стационарный экологический пост, который будет оценивать качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия в автоматическом режиме. Нововведения сделают более эффективным контроль за качеством воздуха в зоне влияния КОСа. При этом важно отметить, что за 15 лет превышений установленных нормативов на границе санитарно-защитной зоны не зафиксировано.

Результаты замеров будут передаваться с поста контроля «Казаньоргсинтеза» в информационную систему Министерства экологии республики. Передача данных повысит прозрачность при оценке влияния работы предприятия на окружающую среду. Ранее на КОСе заработала мобильная экологическая лаборатория, которая позволяет оперативно осуществлять мероприятия по мониторингу качества воздуха в зоне воздействия предприятия.

Кроме того, «Казаньоргсинтез» и Минэкологии РТ договорились о совместной реализации экологических инициатив, просветительских и образовательных проектов. В планах — объединить усилия для запуска проектов по снижению выбросов парниковых газов, включая проекты по улавливанию, утилизации и переработке углекислого газа. Создавая новые производства, «Казаньоргсинтез» в сотрудничестве с министерством намерен внедрять наилучшие доступные технологии, отвечающие требованиям экологической безопасности. Важное направление сотрудничества — работа по совершенствованию системы сбора полимерных отходов.

«Открытость и готовность к диалогу — это ключевые принципы работы, которые отличают социально ответственный бизнес. На примере конструктивного взаимодействия с „Казаньоргсинтезом“ мы видим, как предприятие стремится этот диалог расширять. Обмен информацией позволит нам принимать эффективные решения для того, чтобы наш город и республика развивались в рамках экологической повестки», — заметил министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков.

«Деятельность предприятия по обеспечению экологической безопасности прозрачна. Расширяя сотрудничество и обмен данными с Министерством экологии, мы объединяем усилия с ведомством в вопросе защиты окружающей среды. С особым вниманием мы относимся к жилым районам рядом с заводом. В конце прошлого года мы запустили работу мобильной экологической лаборатории, которая отслеживает качество воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия и за ее пределами в сжатые сроки. У жителей „Салават Купере“ уже появилась возможность ознакомиться с ее работой. Мы намерены продолжать эту работу, развивая сотрудничество с профильным министерством», — пояснил в свою очередь генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.