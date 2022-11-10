«Казаньоргсинтез» отстаивает название у «клонов»

«Казаньоргсинтез» (КОС) подал иск в Арбитражный суд Татарстана к одноименному обществу с ограниченной ответственностью с требованием прекратить использовать фирменное наименование.

В частности, предприятие требует от «двойника» внести изменения в учредительные документы, исключив из названия слово «Казаньоргсинтез». Судья Арбитражного суда РТ Константин Андреев, рассмотрев заявление КОСа на предварительном заседании, назначил основное разбирательство на 21 декабря.

«Казаньоргсинтез» производит полиэтилен и поликарбонат, входит в состав холдинга «СИБУР». Согласно данным «Контур-Фокус», ответчик, ООО «Казаньоргсинтез», было зарегистрировано 10 сентября 2021 года. Его заявленная деятельность, как и у известного «Казаньоргсинтеза», – производство синтетического каучука, пластмасс, синтетических смол и т.д. Генеральный директор, он же бенефициар, – Александр Кудинов. В качестве адреса указано помещение 1027 в доме №40 на улице Даурской в Казани. Впрочем, сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными. По данным ФНС, «двойник» КОСа не находится по данному адресу.

Кудинов — бывший владелец московской компании «Интернет-Регион» (деятельность в области связи на базе проводных технологий), которая была исключена из ЕГРЮЛ еще в 2016 году как недействующее юрлицо. Интересно, что в прошлом году «Казаньоргсинтез» уже инициировал подобное разбирательство в отношении фирмы, присвоившей ее имя и указавшей при регистрации тот же адрес на улице Даурской. Различался только номер помещения: 1029. Она была зарегистрирована 2 февраля 2021 года и исключена из ЕГРЮЛ 30 июня этого года в связи с недостоверными сведениями. Учредителем выступала Марина Максимова – ранее совладелица ряда московских компаний, которые впоследствии были ликвидированы.

Тогда суд установил сходство фирменных наименований истца и ответчика «до степени смешения». Он отметил: с учетом того, что обе компании ведут аналогичную деятельность, это «создает опасность смешения обозначений у потребителей». Поскольку предприятие СИБУРа было зарегистрировано ранее, оно имеет право на защиту фирменного наименования. Дойнику было запрещено использовать название «Казаньоргсинтез»,

«Фактов регистрации одноименных компаний очень много, — сообщил «Татар-информу» генеральный директор агентства «Арпатент» Григорий Бусарев. – Это связано с тем, что организации чисто случайно берут себе названия, которые лежат на поверхности, но имеют место и случаи заведомо недобросовестной конкуренции. В этом случае фирма-клон регистрируется с тем же или очень схожим наименованием, что и известное предприятие. Цель очень простая: выйти на рынок и ввести в заблуждение потребителей».

Бусарев сообщил, что в практике его агентства таких примеров немало: «Часто они связаны с тем, что из компании уходит сотрудник, либо, например, это организация-конкурент, которая знакома с жертвой и стремится паразитировать на известности раскрученного бренда. И цель, как правило, частично достигается, потому что потребитель ориентируется на название компании». Гендиректор «Артпатента» убежден, что бороться с этим можно и нужно.