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Происшествия 26 ноября 2024 17:19

Казанскую журналистку Юлию Файзрахманову объявили в международный розыск

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Казанскую журналистку Юлию Файзрахманову объявили в международный розыск

Казанскую журналистку Юлию Файзрахманову объявили в международный розыск. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Изначально о том, что ее разыскивают, Юлия сообщила сама у себя на странице в Facebook - ее владелица компания Meta признана в России экстремистской, ее деятельность в стране запрещена.

В настоящее время Файзрахманова находится за рубежом, в одной из европейских стран.

В октябре прошлого года против нее возбудили уголовное дело за призывы к терроризму, в доме ее родителей прошли обыски.

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