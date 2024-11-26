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Казанскую журналистку Юлию Файзрахманову объявили в международный розыск
Казанскую журналистку Юлию Файзрахманову объявили в международный розыск. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил источник в правоохранительных органах.
Изначально о том, что ее разыскивают, Юлия сообщила сама у себя на странице в Facebook - ее владелица компания Meta признана в России экстремистской, ее деятельность в стране запрещена.
В настоящее время Файзрахманова находится за рубежом, в одной из европейских стран.
В октябре прошлого года против нее возбудили уголовное дело за призывы к терроризму, в доме ее родителей прошли обыски.
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