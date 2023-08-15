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Общество 15 августа 2023 20:06

«Казанскую ярмарку» могут приватизировать до конца 2023 года

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«Казанскую ярмарку» могут приватизировать до конца 2023 года
Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана до конца года планируют приватизировать «Казанскую ярмарку».

Проект постановления исполкома, вносящий поправки в решение Казгордумы «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципальной собственности г.Казани», проходит сейчас антикоррупционную экспертизу.

Согласно информации на сайте, проверка продлится до 18 августа, затем документ будет передан на рассмотрение депутатов.

По проекту постановления, уставной капитал ОАО превышает 78 млн рублей, доля Комитета земельных и имущественных отношений исполкома при этом составляет 67,1 млн рублей, или 85,78%.

#Приватизация #казанская ярмарка
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