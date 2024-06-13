Казанскую УК привлекут к ответственности за недостаточно горячую воду из крана

В Казани управляющую компанию привлекут к административной ответственности из-за недостаточно горячей воды из кранов жильцов дома №84 по ул. Краснококшайской. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции РТ.

«Инспектор произвел замер температуры воды. Итог – 56°C, что ниже нормы», – говорится в сообщении.

В ГЖИ уточнили, что температура воды из крана по СанПиНу должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C. В связи с этим, инспектор составил акт и направил управляющей компании предписание об устранении нарушений. Жилищников также привлекут к административной ответственности.