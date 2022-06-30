Казанскую спортсменку избрали в комиссию спортсменов FINA

Татарстанскую прыгунью в воду Марию Полякову избрали в комиссию спортсменов Международной федерации плавания (FINA). Об этом сообщает пресс-служба казанского «Синтеза».

О включении представительницы казанского клуба по водным видам спорта «Синтез» в новый состав комиссии спортсменов международной федерации стало известно после подведения итогов голосования, которое состоялось во время проведения чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

По словам казанской прыгуньи в воду, она удивлена и очень рада своей новой позиции в FINA.

«Мы голосовали онлайн. Честно сказать, я и не ожидала, что меня выберут. Сегодня в команде было собрание, объявили о моем избрании, меня поздравили. Теперь будем ждать дальнейшую информацию по тому, как будет организована работа. А пока мы на Круглом, готовимся к соревнованиям», — рассказала Мария Полякова.

Главой комиссии спортсменов FINA избрана Алия Аткинсон с Ямайки, заместителем председателя стал британец Джек Ло.