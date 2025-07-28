news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 июля 2025 10:33

Казанскую поликлинику №18 на Зорге открыли после капремонта

Читайте нас в
Телеграм
Казанскую поликлинику №18 на Зорге открыли после капремонта
Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Капитальный ремонт завершился в здании городской поликлиники №18 в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

В обновленной поликлинике на улице Зорге, 24 заменили двери кабинетов, настенное, потолочное и напольное покрытия, установили камеры видеонаблюдения и современную навигацию для удобства пациентов. В филиале поликлиники появились картохранилище и служебный туалет. Сейчас уже идет прием пациентов.

Капремонт проходил в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Финансирование идет из федерального и республиканского бюджетов.

#капитальный ремонт #Ремонт поликлиники #минздрав рт #медицинские учреждения #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: «Если Коран создал человек – создайте подобное»

Чай с хазратом: «Если Коран создал человек – создайте подобное»

27 июля 2025
В Татарстане вновь введен режим беспилотной опасности

В Татарстане вновь введен режим беспилотной опасности

27 июля 2025