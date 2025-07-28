Казанскую поликлинику №18 на Зорге открыли после капремонта

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Капитальный ремонт завершился в здании городской поликлиники №18 в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

В обновленной поликлинике на улице Зорге, 24 заменили двери кабинетов, настенное, потолочное и напольное покрытия, установили камеры видеонаблюдения и современную навигацию для удобства пациентов. В филиале поликлиники появились картохранилище и служебный туалет. Сейчас уже идет прием пациентов.

Капремонт проходил в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Финансирование идет из федерального и республиканского бюджетов.