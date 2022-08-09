Казанскую компанию «МедиаТрейд» уличили в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба России выявила картель на торгах, в который вошли 11 российских организаций, в том числе и казанская компания «МедиаТрейд». Об этом сообщает пресс-служба УФАС Татарстана.

Антимонопольная служба выяснила, что компании договорились не снижать цену в 30 закупочных процедурах на рынках медицинских изделий и медоборудования. Стоит отметить, что в ходе проверок три из одиннадцати компаний добровольно заявили в ведомство о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения.

Поддержание цен участниками картеля могло привести к необоснованному росту стоимости медицинского оборудования, а также к увеличению цен на услуги в медучреждениях.

Помимо «МедиаТрейда», нарушившими антимонопольное законодательство России признаны компании «Битест», «Импульсмед», «Медгород», «Империя», «Оллтест», «Глобал Парк», «Маджести», «Трастмед», «Нарколаб» и «Фармпост».

Нарушителям грозят оборотные штрафы. Кроме того, материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.