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Здоровье
3 июня 2022  13:42
Полина Шевчук

Казанскую горбольницу №7 объединят с республиканским клиническим неврологическим центром

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Реорганизация казанской горбольницы №7 и республиканский клинический неврологический центр будет проведена властями Татарстана. Соответствующий документ за подписью Премьер-министра республики Алексей Песошина опубликован на портале правовой информации.

С такой идеей изначально выступил Минздрав РТ.  РКНЦ будет присоединен к горбольнице №7 «с сохранением основных целей деятельности», говорится в постановлении. 

Стоит отметить, что Министерство здравоохранения РТ должно предоставить гарантии и компенсации работникам, которые вследствие реорганизации лишатся работы.

#минздрав рт #реорганизация
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