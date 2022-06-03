Казанскую горбольницу №7 объединят с республиканским клиническим неврологическим центром

Реорганизация казанской горбольницы №7 и республиканский клинический неврологический центр будет проведена властями Татарстана. Соответствующий документ за подписью Премьер-министра республики Алексей Песошина опубликован на портале правовой информации.

С такой идеей изначально выступил Минздрав РТ. РКНЦ будет присоединен к горбольнице №7 «с сохранением основных целей деятельности», говорится в постановлении.

Стоит отметить, что Министерство здравоохранения РТ должно предоставить гарантии и компенсации работникам, которые вследствие реорганизации лишатся работы.