Казанскую 18-летнюю автоблогершу оштрафовали за опасные маневры, снятые на видео

Казанскую 18-летнюю автоблогершу оштрафовали после того, как она опубликовала видео с опасными маневрами в своих соцсетях.

Ролик был снят 27 декабря 2025 года на дачах в казанском СНТ «Ромашка». На записи девушка занималась дрифтом на «Жигули» 5-й модели. При этом она сидела на капоте автомобиля, а также управляла машиной, высунувшись из окна.

На видео, выложенное на канале «Stop city racing», наткнулись сотрудники Госавтоинспекции, которые затем оперативно установили личность водителя и завели на нее сразу четыре административных дела за нарушение расположения автомобиля на дороге, перевозку людей вне салона, непристегнутый ремень безопасности и езду без ОСАГО.

В ГАИ также призвали горожан соблюдать ПДД, чтобы обезопасить себя и других, а также отметили, что мониторинг соцсетей на предмет нарушений ведется на постоянной основе.