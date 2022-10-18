Казанскому зрителю представили фильм «Мустай» о Мустае Кариме

В Татарском государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялась казанская премьера фильма «Мустай», созданного к столетию народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Среди зрителей присутствовали дочь поэта Альфия Каримова и внук Тимербулат Каримов, а также Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Презентация фильма в столице РТ была организована Фондом имени Мустая Карима при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. По случаю кинопоказа в фойе театра развернута фотовыставка.

Перед началом фильма прозвучали посвященные Казани стихи поэта, которые он написал в 2001 году.

«Стихи пронизаны светлой грустью. Казань — город, подаривший Мустаю Кариму близких друзей и почитателей его творчества. Это вдохновивший его город», — открыла презентацию ведущая — народная артистка Башкортостана Гульшат Гайсина.

«Сегодня мы собрались в одном из престижнейших залов столицы Татарстана, чтобы выразить наше почтение Мустаю Кариму — классику советской литературы и народному поэту», — продолжил ведущий, артист и журналист Идель Киямов.

«Сегодня слова человека, любящего свою многонациональную страну, родной край и свой народ, особенно важны. Сегодня фильм „Мустай” имеет особенно большое значение», — заявили ведущие.

В фильме использованы архивные кадры, отражающие дружбу Мустая Карима с другими советскими поэтами — писавшими на разных языках Константином Симоновым, Александром Твардовским, Расулом Гамзатовым, Кайсыном Кулиевым. В картину также вошли кадры встречи с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и его высказывания о поэте.

В фильм включены воспоминания о поэте и впечатления от его творчества различных деятелей культуры: Никиты Михалкова, покойного ныне Иосифа Кобзона, Михаила Швыдкого, Рената Хариса. Стихотворения поэта для картины прочли Владимир Спиваков, Алсу Сафина и другие люди искусства.

Режиссер картины — известный документалист Саида Медведева.