Казанскому театральному училищу присвоено имя Шауката Биктемирова

Казанскому театральному училищу присвоено имя народного артиста СССР Шауката Биктемирова. Решение принято с целью увековечить память выдающегося актера, говорится в постановлении Правительства Татарстана.

«Принять предложение Министерства культуры Республики Татарстан о присвоении государственному автономному профессиональному образовательному учреждению „Казанское театральное училище (техникум)“ имени Ш.Х.Биктемирова и впредь именовать его „государственное автономное профессиональное образовательное учреждение „Казанское театральное училище (техникум) имени Ш.Х.Биктемирова“», — говорится в тексте.

В течение 60 дней изменения внесут в устав училища.