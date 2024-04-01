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Казанскому театральному училищу присвоено имя Шауката Биктемирова
Казанскому театральному училищу присвоено имя народного артиста СССР Шауката Биктемирова. Решение принято с целью увековечить память выдающегося актера, говорится в постановлении Правительства Татарстана.
«Принять предложение Министерства культуры Республики Татарстан о присвоении государственному автономному профессиональному образовательному учреждению „Казанское театральное училище (техникум)“ имени Ш.Х.Биктемирова и впредь именовать его „государственное автономное профессиональное образовательное учреждение „Казанское театральное училище (техникум) имени Ш.Х.Биктемирова“», — говорится в тексте.
В течение 60 дней изменения внесут в устав училища.
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