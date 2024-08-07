Казанской радиостанции «Максимум» грозит штраф за превышение объема рекламы в эфире

Радиостанция «Максимум-Казань», вещающая на частоте 101,9 Мгц, превысила суточный объем рекламы в эфире. За это ей грозит штраф в полмиллиона, об этом сообщает УФАС Татарстана.

Радиостанция обратилась в суд, чтобы оспорить решение Татарстанского УФАС о превышении допустимого объема рекламы. Арбитражный суд Татарстана, рассмотрев дело, привлек к экспертизе специалистов Роскомнадзора и подтвердил правомерность позиции антимонопольного ведомства. Суд также признал законным предписание Татарстанского УФАС о необходимости прекратить нарушение закона.

Штраф за допущенное радиостанцией нарушение определен в размере до 500 тысяч рублей.

Законодательство ограничивает количество рекламы на радио до 20% эфирного времени в сутки. Это помогает удовлетворить интересы рекламодателей и распространителей рекламы, а также защитить интересы слушателей, которые могут устать от большого количества рекламы, подчеркнули в ведомстве.