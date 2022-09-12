В «Баскет-холле» состоится вечер профессионального бокса «Кубок Казанского Кремля»

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В казанском спортивном комплексе «Баскет холл» 25 сентября пройдет ставший уже традиционным Кубок Казанского Кремля по боксу. В главном бою вечера сойдутся один из лучших полутяжей мира, обладатель пояса WBA International Умар Саламов и намибиец Викапита Мероро, носящий боевой псевдоним Beast Master.

Не менее интересными обещают быть и некоторые другие бои вечера. В первом среднем весе пройдет поединок между Хусейном Байсангуровым и представителем Индии Нираджем Гоятом. А в первом тяжелом весе Апти Давтаев выйдет на ринг против шведа Авадхома Тамимома.

Кроме того, дебютные бои на профессиональном ринге проведут татарстанские боксеры Ринат Хайруллин, Марифат Касымов, Альберт Шаяхметов, Вадим Кошкин и Гелюса Галиева. Всего в программе вечера анонсировано девять поединков.

«Благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и Министерства спорта РТ у нас есть возможность создать в республике условия для профессионального роста молодых спортсменов. В этот раз в боях вечера примут участие как минимум четыре пары татарстанских боксеров — дебютантов профессионального ринга», — заметил заместитель генерального секретаря Федерации бокса России, президент Федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев.

«Хочу пожелать нашим ребятам удачи и конкурентных поединков. Я верю, что в дальнейшем татарстанские боксеры смогут завоевывать различные титулы во всемирных боксерских организациях», — добавил он.