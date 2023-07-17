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Казанской гимназии №93 присвоят имя А.С.Пушкина
Гимназии №93 Советского района Казани будет присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Кроме того, по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова на территории школы появится памятник поэту. Об этом сообщает Русское национально-культурное объединение РТ.
Решение по инициативе РНКО Татарстана приняла мэрия Казани в преддверии 225-летия со дня рождения классика русской литературы и 190-летия с визита Пушкина в Казань.
«Сейчас мы активно готовимся к тому, чтобы на самом высоком и достойном уровне провести многочисленные мероприятия, посвященные жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. У нас большие планы», — рассказала председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.
Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина в следующем году по стране пройдет множество различных мероприятий, посвященных 225-летию со дня рождения великого русского поэта.
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