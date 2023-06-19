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Казанской детской больнице №1 подарили УЗИ и ИВЛ-аппараты для новорожденных
В первой детской больнице Казани появился стационарный УЗИ аппарат «SonoScape» экспертного класса и аппарат ИВЛ «Гамильтон». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.
Благотворительный фонд «Линия жизни» подарил клинике оборудование для недоношенных малышей на общую сумму почти 8 млн рублей.
Сотрудничество продолжается с 2021 года, за это время было закуплено разное оборудование на общую сумму 31 млн рублей.
«Благодаря оборудованию мы сократили сроки пребывания в реанимации новорожденных с 15 до 8-9 дней. Это очень важно, потому что чем меньше ребенок находится в реанимации, тем для него полезнее. При помощи оборудования мы можем пролечить около ста шестидесяти детей. Ежедневно такие дети поступают, цифры меняются», – отметил главный врач казанской детской больницы №1 Владимир Филатов.
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