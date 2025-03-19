Казанского предпринимателя ждет суд за нарушение санитарных норм при переработке мяса

Индивидуальный предприниматель из Казани предстанет перед судом по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2024 году бизнесмен организовал в столице РТ производство по переработке и реализации мяса птицы. Согласно его обязанностям, он должен был соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Тем не менее в процессе деятельности бизнесмен неоднократно нарушал установленные требования.

Во время проверки производства было выявлено и изъято 72 пакета курицы, зараженных бактериями, способными вызвать инфекции и пищевые отравления у людей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.