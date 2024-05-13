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Происшествия 13 мая 2024 16:13

Казанского лихача на BMW наказали за выезд на встречку через две сплошные

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В Казани наказали водителя, нагло нарушившего правила ПДД. Автоледи на BMW пересекла две сплошные и выехала на сторону для встречного движения. Вычислить нарушителя удалось по опубликованному в соцсетях видео, которое снял один из автомобилистов.

В отношении 34-летней автоледи составлен протокол. Ей грозит лишение права управления на срок до шести месяцев, сообщают в городской Госавтоинспекции.


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