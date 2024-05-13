Казанского лихача на BMW наказали за выезд на встречку через две сплошные

В Казани наказали водителя, нагло нарушившего правила ПДД. Автоледи на BMW пересекла две сплошные и выехала на сторону для встречного движения. Вычислить нарушителя удалось по опубликованному в соцсетях видео, которое снял один из автомобилистов.

В отношении 34-летней автоледи составлен протокол. Ей грозит лишение права управления на срок до шести месяцев, сообщают в городской Госавтоинспекции.



