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Казанского лихача на BMW наказали за выезд на встречку через две сплошные
В Казани наказали водителя, нагло нарушившего правила ПДД. Автоледи на BMW пересекла две сплошные и выехала на сторону для встречного движения. Вычислить нарушителя удалось по опубликованному в соцсетях видео, которое снял один из автомобилистов.
В отношении 34-летней автоледи составлен протокол. Ей грозит лишение права управления на срок до шести месяцев, сообщают в городской Госавтоинспекции.
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