Казанского бизнесмена Руслана Баязитова Вахитовский суд арестовал за дискредитацию ВС РФ

Бизнесмена из Казани Руслана Баязитова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани.

Также корреспонденту нашего издания сообщили, что правонарушитель арестован на 14 суток по статье о публичной демонстрации нацистской, экстремистской или запрещенной символики.

Во время мониторинга сети полицейские обнаружили видеоролик, в котором казанец дискредитировал специальную военную операцию, которую ВС РФ проводят на территории Украины. Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и доставили его в территориальный отдел МВД для разбирательства.

«Вахитовский суд Казани во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей местного бизнесмена Руслана Баязитова. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ – публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ», – сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе суда.

На публикации мужчина заявляет, что желает смерти президенту РФ и «чтобы Россия проиграла в войне». Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, которой поступили «массовые обращения по поводу экстремистских заявлений предпринимателя Баязитова», написала в своем Telegram-канале комментарий по этому поводу.

«Он заявил, что поддерживающих СВО нужно убивать, а тем, кто считает себя русским, желает смерти. Расцениваю эти заявления как угрозу в адрес миллионов россиян. И в мой адрес лично», – сказала она.

По словам Екатерины Мизулиной, она написала обращения в Следственный комитет и МВД России.

По данным rusprofile.ru Баязитов — учредитель ООО «Мэлт», ООО «Мэлт-Интернет», ООО «Энергозащита», ООО «Элкей», ООО «Сальвадор». Ранее группа «Мэлт» была одним из крупнейших продавцов компьютеров и программного обеспечения в Казани, а также предоставляла услуги интернета.