Казанское худучилище получит 58 млн рублей на создание школы креативных индустрий

Казанское художественное училище имени Фешина выиграло российский грант на создание школы креативных индустрий. Такой новостью поделилась сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова на итоговой пресс-конференции.

«Российская Федерация дает 58 млн [рублей] на закупку оборудования для создания школы креативных индустрий на базе Казанского художественного училища имени Фешина», — сообщила министр журналистам.

Глава Минкульта РТ также отметила, что в уходящем году Татарстан занял четвертое место среди всех регионов страны по количеству поданных заявок-претендентов (их было 487) на гранты Президента РФ в сфере культуры (культурных инициатив). По количеству победителей (грантополучателей) республика заняла второе место.

«Фонд президентских грантов продолжает прием заявок. На будущий год предусмотрено 8 млрд [рублей], я сама являюсь членом координационного комитета при президентском Фонде культурных инициатив. До 20 января будет проходить прием следующих заявок. Через год сумма грантов будет увеличена. Смысл в том, чтобы правильно развивать проектную культуру наших учреждений и некоммерческих организаций. При правильной подаче заявок очень велики шансы на победу», — подчеркнула Ирада Аюпова.

В области изобразительного искусства министр культуры Татарстана порекомендовала посетить в предстоящие новогодние праздники недавно открывшиеся в Казани выставки Николая Рериха и Николая Фешина — выпускника, а затем и преподавателя Казанской художественной школы, предшественницы Казанского художественного училища.

«Фешин, Рерих — шикарные выставочные проекты в главном здании Музея ИЗО РТ и Галерее современного искусства. Беспрецедентные. Такого у нас еще не было», — заметила руководитель регионального ведомства.