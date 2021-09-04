Казанское волейбольное «Динамо» вновь победило на турнире в Туле

После вчерашней волевой победы на предсезонном турнире в Туле сегодня женское казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло и местную «Тулицу» со счетом 3:2.

Первая партия в целом прошла в равной борьбе, но в концовке удача улыбнулась «Тулице», 25:22. Второй сет прошел в еще более упорной борьбе, в которой долго лидировали тульчанки. Но динамовки в очередной раз показали свой характер, изменив счет с 13:9 на 13:14. Но вырвали победу казанки только в самой концовке, 23:25. На волне успеха «Динамо» довольно уверенно выиграло третью партию — 21:25.

В четвертом сете упорная борьба шла до самого конца, и все же победу вырвала «Тулица» — 25:22, переведя игру на тай-брейк. В пятой партии хозяйки сразу захватили инициативу — 7:2. Динамовки не сдаются — 8:8. Решающим стал эйс Таисии Коноваловой — 9:11, после чего казанки уверенно довели сет и матч до победы, 12:15.

«Тулица» (Тула) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) —2:3 (25:22, 23:25, 21:25, 25:22, 12:15).

Завтра динамовки сыграют в Туле с казахстанским «Жетысу».