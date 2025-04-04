Казанское управление вневедомственной охраны Росгвардии признали лучшим в РТ

В Казани определили лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии Татарстана. На базе спортцентра ФСО «Динамо» прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны, полковника милиции в отставке Гали Давлеева. Он более 20 лет руководил службой вневедомственной охраны республики и внес большой вклад в ее развитие.

Конкурс открылся торжественной церемонией, где выступили заместители начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» полковники полиции Марат Салахиев и Наиль Мухаметшин.

В соревнованиях приняли участие 28 команд. Они проверяли свои знания и навыки в области права, стрельбы, физической подготовки и специальных нормативов — от задержания нарушителей до оказания первой помощи. Водители демонстрировали технику фигурного вождения и умение обслуживать транспорт.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Лучшей командой стала группа 3-го батальона УВО Казани. Второе место заняли сотрудники 1-го батальона, а третьими стали представители Заинского района. Победителям вручили дипломы и денежные премии.

В апреле в Самаре пройдет следующий этап соревнований среди лучших групп задержания Приволжского округа Росгвардии, где Татарстан также представит свою команду.