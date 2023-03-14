Казанское ТСН взыскало с Фонда ЖКХ РТ 5,5 млн рублей, собранные жильцами на капремонт

Товарищество собственников недвижимости «Чистопольская 71А» в Казани в судебном порядке взыскало с НК «Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ» 5,5 млн рублей убытков. Эту сумму составили средства, которые были перечислены ТСН по статье «Капитальный ремонт» с 1 июня 2014 года по 31 июля 2019 года.

В этот период дом №71А на улице Чистопольская находился в управлении УК «Комсервис». Между ней и фондом ЖКХ был заключен договор поручения о формировании фонда капитального ремонта. В соответствии с ним «Комсервис» обязался ежемесячно перечислять взносы на капремонт, уплаченные собственниками квартир.

Затем УК «Комсервис» была переименована в УК «Городская жилищная компания». А 3 марта 2019 года владельцы квартир дома создали Товарищество собственников недвижимости. В этом случае уплаченные ими взносы на капремонт региональный оператор должен был перечислить уже ТСН. Согласно расчетам товарищества, его спецсчет должен был пополниться на 7,6 млн рублей. Именно такую сумму уплатили жильцы за все это время по статье «капремонт». Но фонд ЖКХ перечислил ему лишь 2,07 млн рублей, отметив, что по состоянию на 14 августа 2020 года УК «Городская жилищная компания» внесла по их дому лишь эту сумму.

Тогда товарищество обратилось в арбитраж с иском к фонду ЖКХ о взыскании с него недостающих 5,5 млн рублей. К участию в деле были привлечены Государственная жилищная инспекция РТ, ООО «Расчетно-информационный центр» и УК «Городская жилищная компания».

Фонд ЖКХ ссылался на то, что предыдущая управляющая компания не выполнила свои обязательства по перечислению ему взносов на капремонт, уплаченных собственниками помещений многоквартирных жилых домов.

Список оказался длинным: дом №21 на улице Завойского, дом №49А на улице Дубравная, дом №31 на улице Островского, дом №11А на улице Вишневского, дом №19 на улице Парижской коммуны, дома №84,86, 86А на улице Юлиуса Фучика, дом №20 на улице Ноксинский спуск, дом №30 на улице Журналистов, дом №71А на улице Чистопольская, дом №86А на улице Восстания, дом №71 на улице Ак. Королева, дом №89В на улице Декабристов, дом №1А на улице Сабан, дом №31Б на проспекте Ямашева, дом №25 на улице Ак. Завойского, дом №18 на улице Г. Камала и дом №35Б на улице Ямашева.

Фонд тоже подавал на УК в суд, требуя ликвидировать образовавшуюся задолженность по взносам на капитальный ремонт. Татарстанский арбитраж 8 июля 2021 года частично удовлетворил его требования. С УК «Городская жилищная компания» в пользу фонда было взыскано 18,76 млн рублей задолженности, а также 1,8 млн рублей процентов.

В рамках этого решения по дому №71А на улице Чистопольская было взыскано свыше 2 млн рублей. Во взыскании взносов с июня 2014 года по сентябрь 2017 арбитраж отказал в связи с пропуском срока исковой давности. Суд отметил, что все собранные фондом ЖКХ средства он в полном объеме перечислил ТСН. То есть неосновательное обогащения на его стороне нет, и в иске отказал.

Товарищество собственников недвижимости обжаловало это решение. Оно указывало на то, что фонд должен был своевременно подать иск к бывшей управляющей компании – тогда ТСН не понесло бы многомиллионные убытки. Суд апелляционной инстанции установил, что фондом к взысканию была предъявлена сумма платежей по взносам на капитальный ремонт, подлежащая начислению, а не фактически собранная обществом и находящаяся на счете. Вместе с тем регоператор обратился в суд только в ноябре 2020 года.

То есть именно «неправомерное бездействие фонда по исполнению своих функций» привело к возникновению у товарищества, действующего в интересах собственников помещений в этом многоквартирном доме, 5,5 млн рублей убытков. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд посчитал выводы первой инстанции ошибочными и удовлетворил иск ТСН в полном объеме. Этот вердикт оставил без изменения Арбитражный суд Поволжского округа.