Казанское трио представит Россию на международном конкурсе детской песни

В казанской Академии тенниса 16 ноября состоится финал международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение». Россию с композицией «Хлебные косы» представит казанское трио «Ежевика», рассказал на деловом понедельнике начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

«По итогам прошедшего в Казани масштабного саммита БРИКС были достигнуты договоренности в различных сферах, в том числе в области гуманитарного и культурного сотрудничества между странами объединения. Отстранение нашей страны от участия в популярных европейских конкурсах искусств и санкционное давление дали возможность для организации новых крупных, в том числе детских, проектов с приглашением в Россию лучших творческих сил и дружественных государств», – подчеркнул он.

В рамках конкурса выступят юные исполнители от 9 до 16 лет из 15 стран мира. В том числе в Россию приедут гости из Китая, Уганды, Кении, Мадагаскара, Египта, Монголии и других государств. Победителей определит профессиональное жюри, в состав которого войдут по пять профессионалов в области музыкального искусства из каждой страны. Кроме того, любой желающий зритель сможет оставить свой голос за понравившуюся песню на официальном сайте проекта. Голосование откроется 15 ноября в полдень.

Ведущие фестиваля – Регина Тодоренко и Алексей Воробьев. Главным организатором выступает Центр творческого развития «Академия современного искусства» под руководством Игоря Крутого. Конкурс проводится при поддержке Министерства иностранных дел России, Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Республики Татарстан и мэрии Казани. Стратегическим партнером конкурса выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Информационные партнеры – телеканал НТВ и «Детское радио». Международный информационный партнер конкурса – TV БРИКС.