Казанское суворовское училище стало обладателем переходящего знамени ГТО

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Казанское суворовское военное училище стало обладателем переходящего знамени ГТО среди суворовских училищ и кадетских школ. Знамя на торжественном мероприятии, которое прошло в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт», передала начальнику училища генерал-майору Валерию Миронченко посол ГТО, заслуженный тренер России, координатор проекта «Детский спорт» в РТ, член Общественной палаты Татарстана Ольга Павлова.

Также на мероприятии курсантам были вручены золотые знаки отличия.

«Курсанты Казанского суворовского училища изначально были одними из самых активных участников сдачи нормативов комплекса ГТО. Своими успехами не только в сдаче комплекса, но и большими достижениями в области спорта они, несомненно, заслужили быть обладателями переходящего знамени. В казанском училище всегда культивировали сильный спортивный дух и создавались крепкие спортивные традиции. Желаю курсантам новых спортивных достижений и побед», – отметила в приветственном слове Ольга Павлова.

Также в рамках торжественного мероприятия состоялась передача Всероссийским союзом ветеранов СВО экспонатов специальной военной операции (квадрокоптеров, панелей управления, военного обмундирования) в музей Казанского суворовского училища.