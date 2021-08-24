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Ру Тат
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24 августа 2021  00:22

Казанское предприятие выплатило более 2 млн рублей долгов по зарплате

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Казанское предприятие ООО «Спецбурстрой» погасило задолженность по заработной плате 116 работникам. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ. 

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — отметила в ведомстве. 

Всего предприятие в столице РТ выплатило 2,1 млн рублей.

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