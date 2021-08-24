Казанское предприятие выплатило более 2 млн рублей долгов по зарплате

Казанское предприятие ООО «Спецбурстрой» погасило задолженность по заработной плате 116 работникам. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — отметила в ведомстве.

Всего предприятие в столице РТ выплатило 2,1 млн рублей.