Казанское ПАТП предостерегли за автобус №78, где «по ошибке» брали по 46 рублей за проезд

Госкомитет РТ по тарифам вынес предостережение ПАТП №2, на одном из маршрутов которого с пассажиров брали по 46, а не 36 рублей за проезд при оплате наличными. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Жалоба на 78-й автобусный маршрут поступила накануне. В ответ на обращение представителей госкомитета в автотранспортном предприятии отметили, что объявление о «новой» цене было размещено «по ошибке». В течение нескольких часов его сняли.

«В постановлении Госкомитета РТ по тарифам указано, что предельный максимальный тариф разовой поездки и провоза одного места багажа на автобусе при приобретении единовременного билета за наличный расчет в Казани составляет 36 рублей», – напомнили в пресс-службе.

Предприятие должно уведомить об исполнении предостережения до 14 сентября 2022 года.