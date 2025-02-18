Казанское метро восстановило работу после потопа

Казанский метрополитен работает в штатном режиме после отказа насосного оборудования. Поезда движутся согласно графику, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Ранее утром в казанском метро произошел сбой в движении поездов из-за скопления воды. В пресс-службе «Метроэлектротранса» сообщили, что из-за отказа насосного оборудования и скопления воды в районе станции метро Проспект Победы все поезда следовали с ограниченной скоростью. Это привело к увеличению времени ожидания поездов.