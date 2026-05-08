Казанское метро продлит работу до 00:30 в День Победы

Казанский метрополитен перейдет на усиленный режим работы и будет открыт до 00:30 9 мая.

Для обеспечения безопасности пассажиров на всех станциях усилят дежурство сотрудников служб метро. На линии выведут дополнительные электропоезда с минимальными интервалами движения, чтобы жители и гости города смогли добраться домой после праздничного концерта и салюта.

Работа наземного электрического транспорта 9, 10 и 11 мая будет организована по графику выходного дня. При этом 9 мая троллейбусный маршрут №2 полностью прекратит движение, а маршрут №7 будет следовать только до Речного порта.

Во время проведения акции «Бессмертный полк» 9 мая с 11:00 до 17:00 изменится схема движения нескольких троллейбусных маршрутов. Маршруты №3, №5 и №7 будут разворачиваться после остановки «ЦПКиО» напротив Варваринской церкви. Маршрут №8 в этот период будет курсировать от Деревни Универсиады до сквера имени Габдуллы Тукая.

10 мая движение троллейбуса №2 восстановят после открытия «Площади 1000-летия». Маршрут №7 начнет ходить до железнодорожного вокзала после открытия улицы Ташаяк.